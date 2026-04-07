LPG Crisis: Iran-Israel War के बीच घरेलू LPG उत्पादन 40% बढ़ा, 33 करोड़ घरों को मिली राहत, 97% ऑनलाइन बुकिंग

उर्वरक उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस ईंधन और कच्चे माल दोनों के रूप में काम करती है। पहले इस क्षेत्र को 70-75% गैस मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। यह फैसला किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, कमर्शियल उपभोक्ताओं जैसे होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्टल को फिलहाल उनकी जरूरत का लगभग 70% गैस ही दी जा रही है। सरकार का फोकस घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने पर है। पिछले तीन हफ्तों में करीब 79,900 टन कमर्शियल LPG की बिक्री हुई है, जो लगभग 42 लाख सिलेंडर के बराबर है।