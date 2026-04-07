एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 9 राज्यों में जमकर होगी बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: अप्रैल का महीना शुरू होते ही उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक मौसम का मिजाज बदल गया है। महीने की शुरुआत से ही कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी समेत कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।