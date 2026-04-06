IMD Alert: फिर करवट बदलेगा मौसम! दक्षिण में बारिश, उत्तर में बर्फ और ओले; विभाग ने जारी किया अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो चुकी है। शिमला मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, आंधी, बिजली गिरने और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 11 अप्रैल तक मौसम के खराब बने रहने की संभावना है।