Ahmedabad Plane Crash: हादसे में बेटे को खोने वाली माँ का छलका दर्द, कहा – ‘वह हर जगह मेरे साथ रहता है’

अहमदाबाद विमान हादसा (Ahmedabad Plane Crash) दुनिया के सबसे भीषण विमान हादसों में से एक है। 12 जून 2025 को हुए इस हादसे ने पूरी देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। एयर इंडिया (Air India) का बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया। टेकऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान एयरपोर्ट के पास एक मेडिकल हॉस्टल में जाकर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और जिस मेडिकल हॉस्टल में विमान क्रैश हुआ, उसके 19 लोगों की भी इस हादसे में मौत हो गई। विमान में सवार सिर्फ एक शख्स विश्वास कुमार रमेश की ही इस हादसे में जान बची थी। इस हादसे में जावेद अली, उसकी पत्नी मरियम और दो बच्चे भी मारे गए थे। हादसे के एक साल पूरा होने से पहले जब इस बारे में जावेद की माँ से सवाल पूछा गया, तो उसका दर्द छलक उठा।