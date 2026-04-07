राजस्थान में अगले 3 घंटे खतरनाक! इन 9 जिलों में अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 8 अप्रेल को भी बरसेंगे मेघ

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर चल रहा है। मौसम केंद्र ने आगामी 3 घंटे में जयपुर समेत 9 जिलों में 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की गति से तेज अंधड़ चलने और मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने व कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 16 जिलों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।