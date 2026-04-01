US-Iran War: ऐलान-ए-ट्रंप रात को ईरान होगा खत्म! गुस्साए अमेरिका ने तेज किए वार, खार्ग पर किए ताबड़तोड़ 50 हवाई हमले

US-Iran Conflict : अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक चेतावनी दे दी है। वे ईरान को 48 घंटे का समय दे चुके हैं,भारतीय समय अनुसार यह समय सीमा सुबह 5.30 बजे खत्म होगी। उनके बयान के जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के ताजा बयान से गुस्साए ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने अपना रुख नहीं बदला, तो आज रात ही ईरान का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। इस कड़े ऐलान के साथ ही गुस्से से भरे अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई को कई गुना तेज कर दिया है। ताजा मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे अहम खार्ग द्वीप को अपना निशाना बनाया है। इस इलाके पर अमेरिका की तरफ से एक-दो नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ 50 हवाई हमले किए गए हैं। इन हमलों से पूरे इलाके में भारी तबाही मच गई है और युद्ध के बादल और भी गहरे हो गए हैं। खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यहाँ किए गए हमलों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब आर-पार के मूड में है।