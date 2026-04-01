US-Israel-Iran War: ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने पर अमेरिका का आया बड़ा बयान

कतर ने मंगलवार को चेतावनी दी कि मध्य-पूर्व की स्थिति ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी से जब मौजूदा स्थिति पर पूछा गया कि क्या अमेरिका की तय डेडलाइन से पहले तनाव कम हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि हालात बेकाबू होने से पहले कोई रास्ता निकले। कतर ने यह भी कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता सभी क्षेत्रीय देशों की सहमति से होना चाहिए और इस मसले में किसी को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।