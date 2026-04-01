‘पाक शांतिदूत नहीं, आतंक का अड्डा’, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पहुंचने से पहले इजराइली PM नेतन्याहू तक पहुंची चिट्ठी

फिर जैसे ही इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता की तारीख नजदीक आई, वो पोस्ट चुपचाप डिलीट कर दी गई। वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी ईरान से बात करने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। इस बीच, बलोच नेता मीर यार बलोच ने इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे चिट्ठी लिखकर पाक की पोल खोल दी है।