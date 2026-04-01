‘ईरान के मामले में चीन बीच में आया तो बिगड़ जाएगी बात’, अमेरिकी प्रतिनिधि ने दे डाली खुली चेतावनी

इसकी दो वजहें हैं- एक तो बाजार की स्वाभाविक ताकतें और दूसरी वे नियम जो पिछले साल अपनाए गए थे। ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिमों के चलते कुछ खास चीनी वाहन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के यहां इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।