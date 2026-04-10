इजराइल में महीनों से थमा था कोर्ट का काम, इमरजेंसी हटते ही बुरे फंसे PM नेतन्याहू! 2 दिन बाद अदालत में पेशी

यह तीनों में सबसे गंभीर केस माना जाता है क्योंकि इसमें रिश्वतखोरी के आरोप हैं। सरकारी वकीलों ने नेतन्याहू से बेज़ेक और येस के विलय, कारोबारी शौल एलोविच से उनके संबंधों और एक कथित बैठक के बारे में सवाल पूछे थे जिसे नेतन्याहू ने सिरे से नकार दिया।