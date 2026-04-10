आर-पार की तैयारी में इजराइल, लेबनान में एम्बुलेंस को भी बनाएगा निशाना, वजह भी बताई

इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच हमले जारी हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई हवाई हमले किए और तोपख़ाने से गोले भी बरसाए। हिज्बुल्लाह भी सीमा पार से रॉकेट दाग रहा है और लेबनानी क्षेत्र के अंदर मौजूद इजराइली सैनिकों को निशाना बना रहा है।