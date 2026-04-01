इजरायल-स्पेन में बढ़ा तनाव, बेंजामिन नेतन्याहू बोले- सेना के खिलाफ दुष्प्रचार बर्दाश्त नहीं

Israel-Spain row: ईरान युद्ध का असर अब दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ने लगा है। अब इसको लेकर इजरायल और स्पेन के बीच कूटनीतिक तनाव एक नए चरम पर पहुंच गया है। दरअसल, लेबनान में इजरायली सैन्य हमलों की तीखी आलोचना से नाराज होकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को किरात गत स्थित 'गाजा युद्धविराम समन्वय केंद्र' से स्पेनिश प्रतिनिधियों को निष्कासित करने का आदेश दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि इजरायल अपनी सेना के खिलाफ किसी भी प्रकार के 'दुष्प्रचार' और शत्रुतापूर्ण रूख को बर्दाश्त नहीं करेगे।