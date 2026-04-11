अमेरिका-ईरान की बैठक से पहले दोहा में मिले दो राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, होर्मुज स्ट्रेट पर क्या हुई बात?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कीर स्टार्मर इस समय खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। वे वहां के नेताओं से मिलकर युद्ध विराम लागू रहने और लंबे समय तक शांति लाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस दौरे के दौरान स्टार्मर यह साफ करेंगे कि उनकी सरकार तनाव कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही, वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करने के लिए ठोस कदमों पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रहा है और दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।