अमेरिका-ईरान की बैठक से पहले दोहा में मिले दो राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, होर्मुज स्ट्रेट पर क्या हुई बात?

दोहा में कतर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बैठक (Image: IANS)
युद्ध विराम के लिए ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान में होने वाली बैठक से पहले दोहा में दो राष्ट्राध्यक्षों की कूटनीतिक बैठक हुई है।
दोहा में कतर-ब्रिटेन की कूटनीतिक बैठक हुई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल-थानी ने शुक्रवार को दोहा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में घोषित हुए युद्ध विराम की ताजा स्थित पर चर्चा की। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शेख मोहम्मद ने युद्ध विराम का समर्थन किया है। इस दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुद्दे पर भी बात हुई।
बैठक में शेख मोहम्मद ने कहा कि हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए इस मौके को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा, जहाजों की आवाजाही की आजादी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमों के मुताबिक बनाए रखना बेहद जरूरी है। इससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है और दुनिया की सप्लाई चेन भी सुरक्षित रहेगी। शेख मोहम्मद ने पिछले समय में कतर को मिले ब्रिटेन के समर्थन और रक्षा क्षेत्र में सहयोग की सराहना की है।
दोहा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल-थानी ने बैठक की। इस बैठक में ईरान-अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को स्थानी शांति में बदलने पर जोर दिया गया। कीर स्टार्मर ने कतर के साथ एकजुटता जताई और कहा कि इस युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलना बहुत जरूरी है, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों और खासकर रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कीर स्टार्मर इस समय खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। वे वहां के नेताओं से मिलकर युद्ध विराम लागू रहने और लंबे समय तक शांति लाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस दौरे के दौरान स्टार्मर यह साफ करेंगे कि उनकी सरकार तनाव कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही, वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करने के लिए ठोस कदमों पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रहा है और दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
UK के PM कार्यालय के अनुसार, गुरुवार को स्टार्मर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान से मुलाकात की। उन्होंने ईरान के हमलों में जान गंवाने वालों के लिए दुख जताया और UAE के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। दोनों नेताओं ने माना कि आम नागरिकों की जगहों को निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्धविराम का स्वागत है, लेकिन इसे स्थायी शांति में बदलने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
US Israel Iran War