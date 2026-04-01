UP के लाल ने पूरे देश में किया टॉप, NDA परीक्षा में पाया पहला स्थान, जानें कौन है पार्थ?

UPSC NDA Topper: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी पार्थ कुमार तिवारी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पार्थ ने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी NDA की परीक्षा में टॉप किया है। पार्थ को इस परीक्षा में पहला स्थान (Rank-1) मिला है। पार्थ की शुरुआती शिक्षा कर्नाटक से हुई है। वह मूल रूप से बलिया जिले के जकरिया गांव के निवासी हैं। देश की इस कठिन परीक्षा पास करने के बाद पार्थ के घर में जश्न का माहौल है।