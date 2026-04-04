US Jets: ईरान ने अमेरिका के दो फाइटर जेट्स को कैसे मार गिराया, जानें इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी

यह सवाल दुनिया भर में पूछा जा रहा है कि अमेरिका के एडवांस जेट्स को ईरान ने कैसे मार गिराया। दरअसल, ईरान के पास रूसी और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत नेटवर्क है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हाल के वर्षों में अपने सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और रडार तकनीक को काफी अपग्रेड किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, जिसके कारण वे ईरान के मोबाइल एयर डिफेंस रडार की पकड़ में आ गए।