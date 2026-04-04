कितना खतरनाक है अमेरिका का F-15E लड़ाकू विमान? जिसे ईरान ने मार गिराने का किया दावा, जानें खास बात

इस विमान में 20 मिमी की तोप लगी है। साथ में साइडवाइंडर और अमराम जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी होती हैं। इसके अलावा यह तरह तरह के बम भी ले जा सकता है, जो बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरते हैं। इसका APG-70 रडार एक साथ हवा और जमीन दोनों जगह के दुश्मनों को पकड़ सकता है।