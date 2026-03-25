Military Update: ईरान का इराक के कुर्द ठिकानों पर भीषण हमला, इरबिल में भारी बमबारी,7 सैनिकों की मौत

Iran-Iraq Strike: ईरान और इराक के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव एक बार फिर हिंसक रूप ले चुका है। (Iran targets Kurdish regions) हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी सुरक्षा बलों ने इराक के स्वायत्त कुर्द क्षेत्र (Erbil and Anbar targets) में स्थित कई ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान (एरबिल/सोरान) के पेशमेरगा ठिकानों पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। इस सैन्य कार्रवाई में पश्चिमी अनबार और इरबिल के इलाकों में भारी तबाही हुई है। (Iraqi soldiers casualty) आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस हमले की चपेट में आने से 7 इराकी सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। (Military escalation in Middle East) यह हमला उस समय हुआ है जब क्षेत्र पहले से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है(Border security concerns)।