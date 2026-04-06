US-Israel-Iran War: अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान में बीच जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल-​डीजल और एलपीजी गैस को लेकर भारी संकट छाया हुआ है। अमेरिका और इजरायल रोजाना ईरान के शहरों को निशाना बना रहे है। दोनों देशों ने एक बार फिर ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला बोला है। स्थानीय मीडियाई खबरों के अनुसार, इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। रिहायशी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।