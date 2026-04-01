इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमला: तुर्की पुलिस ने 3 आतंकियों को किया ढेर, 2 पुलिसकर्मी घायल

Attack on Israeli Consulate Istanbul: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की के इस्तांबुल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इजरायल के वाणिज्य दूतावास के पास गोलीबारी की घटना हुई। इस हमले में तीन हमलावर मारे गए, जबकि दो पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है।