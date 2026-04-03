ईरान ने कुवैत पर किया हमला, तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना, आग और धुएं से घिरा इलाका

Iran attacks Kuwait: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और इजरायल जहां लगातार ईरान पर हमले कर रहे है वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में अब शुक्रवार को ईरान द्वारा कुवैत की एक प्रमुख ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (KPC) के अनुसार मीना अल-अहमदी रिफाइनरी को सुबह के समय ड्रोन अटैक का निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद रिफाइनरी की कई ऑपरेशनल यूनिट्स में आग लग गई। इस घटना के कई वीडियो भी सामने आए है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।