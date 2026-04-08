Ceasefire पर सबसे बड़ा सस्पेंस! क्या लेबनान में भी रुकेगा युद्ध ? इजरायल और पाकिस्तान के अलग-अलग दावों से मची खलबली

शहबाज शरीफ के इस ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय (PMO) ने एक बयान जारी कर लेबनान के सीजफायर में शामिल होने की बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया। इसे इजरायली अधिकारियों और मीडिया द्वारा एक्स पर व्यापक रूप से शेयर किया गया:

@IsraeliPM (Prime Minister of Israel / Official Statement): "Israel supports the US effort to ensure that Iran no longer poses a nuclear, missile and terror threat... The United States has told Israel that it is committed to achieving these goals... The two-week ceasefire does not include Lebanon." ( इजरायल अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करता है ताकि ईरान परमाणु, मिसाइल और आतंकी खतरा न रहे... अमेरिका ने इजरायल को बताया है कि वह इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है... इस दो हफ्ते के सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है।)