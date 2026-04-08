US-Iran ceasefire: क्या है ईरान की वो 10 मांगे जिन पर अमेरिका ने जताई सहमति, युद्ध रुकने का बनी कारण

अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्ते का हुआ सीजफायर (Photo-IANS)
US-Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम हो गया है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों पर फिलहाल रोक लग गई है। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने दो हफ्तों के लिए जंग रोकने की घोषणा कर दी।
अमेरिका ने ईरान की 10 मांगों पर सहमति जताई है, जिसके बाद यह सीजफायर हुआ है। इस प्रस्ताव में प्रतिबंध हटाने से लेकर सैन्य वापसी और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर नियंत्रण जैसी अहम मांगें शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की मध्यस्थता के बाद बातचीत आगे बढ़ी है, और अगले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में होने की उम्मीद है।
ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, अमेरिका ने जिन शर्तों पर बातचीत के लिए हामी भरी है, उनमें शामिल हैं:
इस डील के तहत ईरान ने दो हफ्तों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से सीमित और नियंत्रित जहाजों की आवाजाही की अनुमति दी है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा संभालता है, इसलिए इसका खुलना बेहद अहम माना जा रहा है।
इसके बदले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की योजना को फिलहाल रोक दिया है।
सीजफायर के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक बताया है। ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर सिद्धांत रूप में सहमति बन गई है।
ईरान ने साफ किया है कि यह सीजफायर स्थायी शांति नहीं है। अगर किसी भी पक्ष ने समझौते का उल्लंघन किया, तो कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी।
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