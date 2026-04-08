US-Iran ceasefire: क्या है ईरान की वो 10 मांगे जिन पर अमेरिका ने जताई सहमति, युद्ध रुकने का बनी कारण

US-Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम हो गया है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों पर फिलहाल रोक लग गई है। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने दो हफ्तों के लिए जंग रोकने की घोषणा कर दी।