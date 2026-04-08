सात दिन के गहरे ध्यान से दिमाग होता है शांत और खून में भी आता है बदलाव, रिसर्च से हुआ खुलासा

वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च में गहरे ध्यान के बारे में बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ 7 दिनों के गहरे ध्यान से दिमाग और शरीर में असल बदलाव आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में 20 लोगों से एक हफ्ते तक मेडिटेशन, माइंड-बॉडी तकनीकें और ग्रुप एक्टिविटी कराई गईं। लोगों ने पूरे हफ्ते में लगभग 33 घंटे गहरा ध्यान किया। वैज्ञानिकों ने इनके दिमाग को स्कैन किया और खून की जांच भी की। रिपोर्ट में पता चला कि दिमाग के उन हिस्सों की एक्टिविटी कम हो गई, जो लगातार सोचते रहते हैं। यह शांत और असरदार तरीके से काम करने लगा।