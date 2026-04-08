8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सात दिन के गहरे ध्यान से दिमाग होता है शांत और खून में भी आता है बदलाव, रिसर्च से हुआ खुलासा

वैज्ञानिकों ने हाल ही में रिसर्च में गहरे ध्यान के बारे में बड़ा खुलासा किया है। क्या कहना है वैज्ञानिकों का? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 08, 2026

Meditation

Meditation

वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च में गहरे ध्यान के बारे में बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ 7 दिनों के गहरे ध्यान से दिमाग और शरीर में असल बदलाव आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में 20 लोगों से एक हफ्ते तक मेडिटेशन, माइंड-बॉडी तकनीकें और ग्रुप एक्टिविटी कराई गईं। लोगों ने पूरे हफ्ते में लगभग 33 घंटे गहरा ध्यान किया। वैज्ञानिकों ने इनके दिमाग को स्कैन किया और खून की जांच भी की। रिपोर्ट में पता चला कि दिमाग के उन हिस्सों की एक्टिविटी कम हो गई, जो लगातार सोचते रहते हैं। यह शांत और असरदार तरीके से काम करने लगा।

खून में भी बदलाव

वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार सात दिन के गहरे ध्यान से खून में भी बदलाव देखने को मिला है। गहरे ध्यान से खून में ऐसे बदलाव भी देखे गए जो नए न्यूरॉन्स बनने और उनके बीच बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं।

शरीर की ऊर्जा क्षमता हुई बेहतर

गहरे ध्यान से शरीर की ऊर्जा इस्तेमाल करने की क्षमता बेहतर हुई और प्राकृतिक दर्द कम करने वाले केमिकल (एंडोजेनस ओपिओइड्स) का स्तर भी बढ़ गया। इस रिसर्च में दिलचस्प बात यह रही कि गहरे ध्यान से इम्यूनिटी सिस्टम में भी संतुलन देखा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ तनाव कम करने की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि हमारा ध्यान, सोच और अनुभव हमारे शरीर और दिमाग को गहराई से बदल सकते हैं।

प्रतिभागियों ने किए अनोखे अनुभव

वैज्ञानिकों ने कहा कि अब यह पता लगाया जाएगा कि क्या यह तरीका मानसिक बीमारियों, क्रॉनिक दर्द या इम्यून समस्याओं में मददगार हो सकता है। जिन प्रतिभागियों ने ध्यान के दौरान गहरे अनुभव महसूस किए उनके दिमाग में अलग-अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी ज़्यादा मज़बूत हो गई।

ये भी पढ़ें

लिविंग थैरेपी से संभव हो सकेगा कैंसर का इलाज! चीन के वैज्ञानिकों का दावा
विदेश
Cancer treatment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Apr 2026 08:27 am

Published on:

08 Apr 2026 08:23 am

Hindi News / World / सात दिन के गहरे ध्यान से दिमाग होता है शांत और खून में भी आता है बदलाव, रिसर्च से हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Iran Ceasefire: सीजफायर के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी समझौते को बताया अमेरिका की जीत

Donald Trump
विदेश

अमेरिका-ईरान के बीच सीज़फायर, इजराइल अलर्ट पर, जानें इनसाइड स्टोरी

Donald Trump
विदेश

सीज़फायर के बाद ईरान की ललकार – ‘हमारी सेना तैयार, दुश्मन ने गलती की तो देंगे करारा जवाब’

IRGC
विदेश

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर, इजराइल ने ये क्या कह दिया

Benjamin Netanyahu
विदेश

US-Iran ceasefire: क्या है ईरान की वो 10 मांगे जिन पर अमेरिका ने जताई सहमति, युद्ध रुकने का बनी कारण

Iran Israel War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.