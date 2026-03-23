लिविंग थैरेपी से संभव हो सकेगा कैंसर का इलाज! चीन के वैज्ञानिकों का दावा

कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के सटीक उपचार को लेकर दुनियाभर में रिसर्च हो रही हैं। दुनियाभर के वैज्ञानिक इसका सटीक और आसान इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में चीन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए हैं, जो शरीर में जाकर खुद कैंसर के ट्यूमर को ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे। इसे 'लिविंग थेरेपी' नाम दिया गया है। चीन के विज्ञानियों ने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो आमतौर पर शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, उन्हें इस तरह बदला है कि वो कैंसर की कोशिकाओं को पहचान पा रहे हैं।