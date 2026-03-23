23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

लिविंग थैरेपी से संभव हो सकेगा कैंसर का इलाज! चीन के वैज्ञानिकों का दावा

कैंसर के इलाज में लिविंग थैरेपी के इस्तेमाल पर चीन के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। क्या है यह दावा? आइए नज़र डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 23, 2026

Cancer treatment

Cancer treatment (Representational Photo)

कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के सटीक उपचार को लेकर दुनियाभर में रिसर्च हो रही हैं। दुनियाभर के वैज्ञानिक इसका सटीक और आसान इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में चीन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए हैं, जो शरीर में जाकर खुद कैंसर के ट्यूमर को ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे। इसे 'लिविंग थेरेपी' नाम दिया गया है। चीन के विज्ञानियों ने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो आमतौर पर शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, उन्हें इस तरह बदला है कि वो कैंसर की कोशिकाओं को पहचान पा रहे हैं।

भविष्य में कैंसर का इलाज बन सकता है आसान और सुरक्षित

चीन के वैज्ञानिकों का यह परीक्षण चूहों पर सफल रहा है, जहाँ इन बैक्टीरिया ने न सिर्फ कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं व ट्यूमर को ढूंढा, बल्कि वहाँ पहुंचकर कैंसर को खत्म करने वाली दवा भी खुद ही बनाना शुरू कर दी। इससे शरीर के बाकी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह तकनीक भविष्य में कैंसर के इलाज को बहुत आसान और सुरक्षित बना सकती है।

शरीर में दवा बनाते हैं बैक्टीरिया

शेडोंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ई-कोलाई बैक्टीरिया में बदलाव किए। ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ये सीधे ट्यूमर के पास जमा हो जाते हैं और वहाँ रोमिडेप्सिन नाम की दवा बनाने लगते हैं, जो कैंसर को खत्म करती है।

दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं

अक्सर कैंसर के इलाज में दी जाने वाली कीमोथेरेपी से शरीर पर बुरा असर पड़ता है और बाल झडऩे जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन नई तकनीक में बैक्टीरिया केवल खराब कोशिकाओं पर हमला करते हैं। इससे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और मरीज जल्दी ठीक हो सकेगा।

अब इंसानों पर परीक्षण की तैयारी

चूहों पर परीक्षण सफल होने के बाद अब वैज्ञानिक इंसानों पर परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनका मानना है कि इंसानों पर इसका इस्तेमाल करने से पहले अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। भविष्य में यह पक्का किया जाएगा कि इलाज के बाद इन बैक्टीरिया को शरीर से सुरक्षित तरीके से कैसे बाहर निकाला जाए।

ये भी पढ़ें

बच्चों से बचपन छीन सकते हैं एआई खिलौने, एक्सपर्ट्स बोले – हो सकता है गलत असर
विदेश
Child playing with AI toy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

science news

world news

World News in Hindi

Published on:

23 Mar 2026 08:45 am

Hindi News / World / लिविंग थैरेपी से संभव हो सकेगा कैंसर का इलाज! चीन के वैज्ञानिकों का दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान इजराइल जंग के बीच टूटी पाकिस्तान की कमर, तेल की कीमतें 200% बढ़ीं

विदेश

सदी की मौन महामारी…प्रकृति से मिली ‘सृजन शक्ति’ खो रहे हैं महिला-पुरुष

Disappointed man and woman
विदेश

दुनियाभर में पैदा हो सकता है दशकों का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट, IEA चीफ ने दी चेतावनी

Energy crisis
विदेश

ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने दुनियाभर में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइज़री – ‘ज़्यादा सावधानी बरतें’

Advisory for Americans
विदेश

‘ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते, युद्ध के मैदान में देंगे जवाब’, ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान की दो-टूक

Masoud Pezeshkian
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.