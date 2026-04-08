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US-Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच लागू हो गया सीजफायर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कही बड़ी बात

Islamabad Peace Talks: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच लेबनान सहित सभी जगहों पर तत्काल प्रभाव से युद्धविराम की घोषणा की है। विवादों को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में आमंत्रित किया गया है।

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भारत

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MI Zahir

Apr 08, 2026

Shehbaz Sharif

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। (फोटो- IANS)

Middle East Peace: की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कूटनीतिक कदम उठाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, अपने सभी सहयोगी देशों के साथ, लेबनान सहित सभी तनावपूर्ण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। यह युद्धविराम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

शहबाज शरीफ ने की दोनों देशों के नेतृत्व की सराहना

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "अत्यंत विनम्रता के साथ, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका ने तत्काल युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की है।" उन्होंने इस निर्णय को एक समझदारी भरा कदम बताते हुए इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने शांति और स्थिरता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभाई है।

10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में होगी निर्णायक वार्ता

युद्धविराम लागू होने के बाद, अब कूटनीतिक समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सभी लंबित विवादों को सुलझाने और एक स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने दोनों देशों (अमेरिका और ईरान) के प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में आमंत्रित किया है। इस बैठक को 'इस्लामाबाद वार्ता' का नाम दिया गया है। बयान में उम्मीद जताई गई है कि दोनों पक्ष अपनी समझदारी का प्रदर्शन जारी रखेंगे और यह वार्ता क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगी।

शांति और स्थिरता की ओर बढ़ता कदम

लंबे समय से चल रहे तनाव और सैन्य गतिरोध के बाद, यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। बयान के अंत में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में दुनिया के साथ और अधिक अच्छी खबरें साझा करने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने जिस कूटनीतिक समझदारी का परिचय दिया है, वह पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

तनाव कम होने से आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चिंताएं कम होंगी

इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राहत देखी जा रही है। वैश्विक संस्थाओं और शांति पैरोकारों ने अमेरिका और ईरान के इस कदम की सराहना की है। बाजारों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, विशेषकर ऊर्जा और तेल क्षेत्र में, क्योंकि तनाव कम होने से आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चिंताएं कम होंगी।

ठोस शांति संधि पर हस्ताक्षर से साफ होगी तस्वीर

अब पूरी दुनिया की कूटनीतिक नजरें 10 अप्रैल 2026 को होने वाली 'इस्लामाबाद वार्ता' पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस वार्ता के दौरान अमेरिका और ईरान अपने बुनियादी मतभेदों को सुलझाकर एक स्थायी और ठोस शांति संधि पर हस्ताक्षर कर पाते हैं या नहीं।

पाकिस्तान की स्थिति रणनीतिक रूप से मजबूत हो सकती है

इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका एक सफल 'शांतिदूत' के रूप में उभर कर सामने आई है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान का यह कूटनीतिक कदम दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की भू-राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति को रणनीतिक रूप से मजबूत कर सकता है।

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Published on:

08 Apr 2026 07:57 am

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