US-Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच लागू हो गया सीजफायर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कही बड़ी बात

युद्धविराम लागू होने के बाद, अब कूटनीतिक समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सभी लंबित विवादों को सुलझाने और एक स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने दोनों देशों (अमेरिका और ईरान) के प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में आमंत्रित किया है। इस बैठक को 'इस्लामाबाद वार्ता' का नाम दिया गया है। बयान में उम्मीद जताई गई है कि दोनों पक्ष अपनी समझदारी का प्रदर्शन जारी रखेंगे और यह वार्ता क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगी।