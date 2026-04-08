US-Iran Ceasefire: ट्रंप ने रोके हमले तो ईरान ने मनाया जश्न, कहा- हमने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया’

इस युद्धविराम के फैसले पर वैश्विक बाजार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। शेयर और क्रूड ऑयल मार्केट में स्थिरता देखने को मिल रही है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य के सुरक्षित खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले दो हफ्तों पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका इस 10 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर किसी स्थायी शांति समझौते तक पहुँच पाएंगे? अगर दोनों देश सहमत नहीं हुए, तो क्या 14 दिन बाद खाड़ी क्षेत्र में फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगेंगे? इस पूरी घटना में पाकिस्तान का 'पीस मेकर' (शांतिदूत) के रूप में उभरना एक नया कूटनीतिक एंगल है। मध्य पूर्व के इतने बड़े और संवेदनशील मुद्दे में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मध्यस्थता को पाकिस्तान की विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।