US-Iran Ceasefire: पाकिस्तान ने कराया अमेरिका-ईरान में सीजफायर, ट्रंप ने शहबाज शरीफ व आसिम मुनीर को दिया क्रेडिट

Pakistan Mediation : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण तनाव और युद्ध के बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चरम पर पहुंचे तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाते हुए मध्यस्थता की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सीधे हस्तक्षेप के बाद विनाशकारी संघर्ष टल गया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर का शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को क्रेडिट दिया है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, अमेरिका की ओर से तय की गई बड़ी सैन्य कार्रवाई की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले पाकिस्तानी नेतृत्व ने वाशिंगटन से संपर्क साधा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विशेष अपील की थी कि वे कूटनीति को सफल होने का एक मौका दें। पाकिस्तान ने उनसे आग्रह किया था कि शांति की ठोस रूपरेखा तैयार करने के लिए मौजूदा डेडलाइन कम से कम दो सप्ताह (14 दिन) के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए।