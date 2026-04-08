US-Iran Ceasefire: पाकिस्तान ने कराया अमेरिका-ईरान में सीजफायर, ट्रंप ने शहबाज शरीफ व आसिम मुनीर को दिया क्रेडिट

पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)
Pakistan Mediation : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण तनाव और युद्ध के बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चरम पर पहुंचे तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाते हुए मध्यस्थता की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सीधे हस्तक्षेप के बाद विनाशकारी संघर्ष टल गया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर का शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को क्रेडिट दिया है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, अमेरिका की ओर से तय की गई बड़ी सैन्य कार्रवाई की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले पाकिस्तानी नेतृत्व ने वाशिंगटन से संपर्क साधा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विशेष अपील की थी कि वे कूटनीति को सफल होने का एक मौका दें। पाकिस्तान ने उनसे आग्रह किया था कि शांति की ठोस रूपरेखा तैयार करने के लिए मौजूदा डेडलाइन कम से कम दो सप्ताह (14 दिन) के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए।
इस शांति वार्ता को संतुलित बनाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ-साथ अपने पड़ोसी देश ईरान से भी एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। इस्लामाबाद ने 'ईरानी भाइयों' से एक सद्भावना कदम (गुडविल जेस्चर) के तहत आगामी दो सप्ताह के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की मांग की है। यह जलमार्ग दुनिया भर में तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार के लिए सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इसे खोलना ईरान की ओर से एक बड़ा सकारात्मक संकेत माना जाएगा, जिससे शांति प्रयासों को जबरदस्त मजबूती मिलेगी।
पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से साझा की गई जानकारी में यह स्पष्ट किया गया है कि इस विनाशकारी युद्ध के शांतिपूर्ण और सर्वमान्य समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास बहुत सफल रहे हैं। राजनयिक स्तर पर चल रही इन वार्ताओं को लेकर पर्दे के पीछे एक सकारात्मक माहौल बना है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि दोनों पक्ष थोड़ी नरमी बरतें, तो निकट भविष्य में ही इसके बेहद ठोस और सकारात्मक परिणाम पूरी दुनिया के सामने आ सकते हैं।
अमेरिका के साथ-साथ पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश ईरान से भी एक बेहद अहम कूटनीतिक अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने 'ईरानी भाइयों' से यह मांग की है कि वे एक सद्भावना के कदम (गुडविल जेस्चर) के रूप में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को आगामी दो सप्ताह की अवधि के लिए खोल दें। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इसे खोलना ईरान की तरफ से दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाएगा, जो शांति वार्ता के प्रयासों को और अधिक बल प्रदान करेगा।
जहां एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर युद्धविराम (सीजफायर) की गंभीर कोशिशें चल रही हैं, वहीं सूचनाओं के मोर्चे पर भ्रामक खबरों ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' (TRUTH) पर एक आधिकारिक बयान जारी कर CNN पर निशाना साधा है।
ट्रंप ने अपने बयान में स्पष्ट किया: "CNN वर्ल्ड न्यूज़ की ओर से जारी किया गया यह कथित बयान पूरी तरह से 'धोखा' है और CNN यह बात भली-भांति जानता है। इस झूठे बयान को नाइजीरिया की एक फेक न्यूज़ साइट से लिया गया और CNN ने इसे तुरंत लपक कर एक 'वैध' खबर के रूप में प्रसारित कर दिया। ईरान का आधिकारिक बयान अभी जारी हुआ है जिसे TRUTH पर पोस्ट किया गया है।"
राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह फर्जी खबर किसी साजिश या अपराध का हिस्सा थी। उन्होंने CNN को आदेश दिया है कि वह अपनी 'भयानक' रिपोर्टिंग के लिए तुरंत पूरी माफी मांगे और इस बयान को वापस ले। जांच के नतीजे जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे।
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