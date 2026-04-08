बेचारे ‘विश्वगुरु’! संघी लोग इसे कैसे पचाएंगे? सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Opposition Targeted Modi Government: अमेरिका और ईरान के बीच चली आ रही जंग आखिरकार रुक गई है। दोनों देशों के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर समझौता हो गया है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई है। सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका होने पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस से लेकर डीएमके तक ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है।