UPI और IMPS के लिए नया नियम? अब तुरंत नहीं पहुंचेगा पैसा, धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI ला रहा ‘वन आवर लैग’ फॉर्मूला

RBI ने इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि चार अलग-अलग सुरक्षा उपाय सुझाए हैं। इनमें सीनियर सिटिजन्स और दिव्यांग लोगों के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी जरूरी करने का प्रस्ताव है, ताकि वे किसी धोखाधड़ी का शिकार न बनें। इसके अलावा, एक साल में 25 लाख रुपये से ज्यादा की रकम आने वाले खातों पर अतिरिक्त जांच की बात भी कही गई है, जहां जरूरत पड़ने पर पैसे को शैडो क्रेडिट के रूप में रोका जा सकता है।