‘ट्रिगर पर है हमारी उंगली…’ इजरायल की लेबनान में तबाही पर भड़का ईरान, राष्ट्रपति की खुली चेतावनी, कहा- ‘बातचीत का कोई मतलब नहीं’

Iran President Warning to Israel: मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद नाजुक हो गए हैं। इजरायल के लेबनान में ताजा हमलों के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो चल रही शांति प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, यह बयान हालात को और तनावपूर्ण बना रहा है।