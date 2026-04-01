‘आतंक का आका है पाकिस्तान, उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं…’ इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले इजरायल का विस्फोटक बयान

ईरान ने साफ कर दिया है कि वह बातचीत अपनी प्रस्तावित 10-सूत्रीय योजना के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है। इस योजना में मुख्य रूप से प्रतिबंधों में राहत, भविष्य में हमलों से सुरक्षा की गारंटी और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों के समाधान जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। ईरान शांति के लिए तैयार जरूर दिख रहा है, लेकिन साफ है कि वह बातचीत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ाना चाहता है।