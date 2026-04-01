‘पाकिस्तान की मध्यस्थता का जश्न मनाए भारत…’ अमेरिका-ईरान युद्धविराम पर शशि थरूर का बड़ा बयान, की मोदी सरकार की तारीफ

थरूर ने इस पूरे मामले में भारत सरकार के रुख की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह से संतुलित प्रतिक्रिया दी है, वह 'परिपक्व और समझदारी भरा' कदम है। उनके अनुसार, भारत को ऐसे मामलों में संयम बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर मध्य पूर्व में तनाव कम होता है, तो इसका फायदा भारत को भी मिलेगा खासकर ऊर्जा बाजार और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से।