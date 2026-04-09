9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप की शांति पर नेतन्याहू का प्रहार: लेबनान का आखिरी पुल तबाह, 254 मौतें, 12 लाख बेघर, क्या फिर भड़केगा युद्ध?

Middle East Crisis Latest Update: लेबनान में इजराइल के ताजा हमलों से हालात बिगड़े, बेरूत में भारी तबाही, 254 मौतें और लाखों लोग विस्थापित। जानिए मिडिल ईस्ट संकट और ईरान-अमेरिका युद्धविराम पर इसका असर।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 09, 2026

Israel Attack on Lebanon Beirut

Middle East Crisis Latest Update

Israel Attack on Lebanon Beirut: मिडिल ईस्ट में हालात फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने के लिए एक अस्थायी समझौता हुआ था। उम्मीद थी कि वेस्ट एशिया में इससे तनाव कम होगा, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। लेबनान में इजराइल द्वारा किए जा रहे ताजा हमलों ने पूरे समीकरण को बदल दिया है।

एक तरफ शांति की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ बमबारी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है क्या यह युद्धविराम टिक पाएगा या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है?

शुरुआत से ही कमजोर नजर आया समझौता

अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह समझौता महज दो हफ्तों के लिए था। दोनों देशों ने इसे अपनी-अपनी जीत बताया, लेकिन जमीनी स्तर पर हमले पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। ड्रोन और मिसाइलों की आवाजाही जारी रही। ऐसे में यह साफ था कि यह शांति बहुत मजबूत नहीं है। ऊपर से लेबनान में बढ़ते हमलों ने इस समझौते की नींव और हिला दी है।

बेरूत में धमाकों से आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतरी

बुधवार का दिन लेबनान के लिए बेहद डरावना रहा है। राजधानी बेरूत में एक के बाद एक कई धमाके हुए। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि अगला विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में सौ से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं थे बल्कि रिहायशी इलाके भी शामिल थे।

इस हमले के बाद जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें इन हमलों में अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी बेरूत में देखने को मिला है, जहां अकेले 90 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालात इतने अचानक बिगड़े कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले बिना किसी चेतावनी के किए गए, जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन हो गया।

दक्षिणी लेबनान पूरी तरह से अलग-थलग हो गया

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उस आखिरी पुल को भी नष्ट कर दिया गया, जो दक्षिणी लेबनान को बाकी देश से जोड़ता था। यह पुल लितानी नदी पर बना था और लोगों के लिए जीवनरेखा का काम करता था। अब हालात ऐसे हैं कि दक्षिणी इलाका लगभग कट चुका है। लोगों को खाने-पीने की दिक्कते हो रही हैं। दवाइयों की सप्लाई प्रभावित हो गई है, यहां तक कि हमलों की चपेट में अस्पताल भी नहीं बच सके हैं। इजराइल इस इलाके को एक तरह से 'बफर जोन' बनाने की बात कही है। जानकरी के लिए आपको बता दें बफर जोन, वह क्षेत्र होता है जो दो दुश्मन पक्षों के बीच बनाया जाता है, ताकि उनके बीच सीधा टकराव न हो और हमलों से दूरी बनी रहे।

इन हालात के बीच अब तक करीब 12 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर विस्थापन देखने को मिल रहा है।

क्या लेबनान को लेकर हुई गलतफहमी?

अब सबसे बड़ा विवाद यही है कि क्या यह युद्धविराम लेबनान पर भी लागू था या नहीं? ईरान का कहना है कि समझौता पूरे क्षेत्र के लिए था, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन अमेरिका और इजराइल का रुख अलग है। उनका कहना है कि यह समझौता सिर्फ ईरान से जुड़े सीधे टकराव तक सीमित था। यही बात अब तनाव की बड़ी वजह बन गई है। हर पक्ष अपनी-अपनी व्याख्या दे रहा है, और इसी बीच जमीन पर हिंसा जारी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य फिर बंद, दुनिया पर असर

इन्हीं सब हमलों के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। आपको ज्ञात होगा यह कोई साधारण रास्ता नहीं है। दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होता है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसे सीधा प्रभाव व्यापर पर देखने को मिल सकता है।

पर्दे के पीछे क्या चल रहा है?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल इस पूरे समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसे आखिरी समय में इसकी जानकारी मिली। हालांकि, बाद में कहा गया कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। सच क्या है, यह पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है।

दोनों तरफ हो रहे हैं जीत के दावे

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और ईरान दोनों पक्ष अपने आप को विजेता बता रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने क्षेत्र में बड़ा सैन्य दबदबा दिखाया है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने अपनी शर्तें मनवा ली है। ऐसे में जब दोनों पक्ष खुद को जीता हुआ बता रहे हों तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है असली तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल है।

क्या फिर भड़केगा युद्ध? फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ शांति की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही, तो यह युद्धविराम ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। और अगर यह टूटता है, तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगापूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है।

ये भी पढ़ें

परमाणु को लेकर ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार, युद्धविराम के बाद ईरान ने कर दी बड़ी खिलाफत
विदेश
Iran US War Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

09 Apr 2026 04:55 pm

Published on:

09 Apr 2026 04:48 pm

Hindi News / World / ट्रंप की शांति पर नेतन्याहू का प्रहार: लेबनान का आखिरी पुल तबाह, 254 मौतें, 12 लाख बेघर, क्या फिर भड़केगा युद्ध?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘हम चुन-चुनकर मारेंगे!’ लेबनान में तबाही के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी धमकी

Benjamin Netanyahu
विदेश

दुनिया पर मंडराया सुपर एल नीनो का खतरा! 2026 में टूट सकते हैं गर्मी के सारे रिकॉर्ड, NOAA ने जारी की बड़ी चेतावनी

Super El Niño 2026
विदेश

युद्ध विराम उल्लंघन के दावे के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा-अपने वादे का सम्मान करता है तेहरान

Iran Deputy FM Saeed Khatibzadeh on iran us ceasefire.
विदेश

‘लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे’, इजराइली हमले के बाद ईरान की बड़ी घोषणा, अमेरिका को लेकर भी जारी किया बयान

Iran's President Masoud Pezeshkian
विदेश

ईरान ने जारी किया हॉर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा, जहाजों को दी बारूदी सुरंगों से बचने की चेतावनी

hormuz strait
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.