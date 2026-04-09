ट्रंप की शांति पर नेतन्याहू का प्रहार: लेबनान का आखिरी पुल तबाह, 254 मौतें, 12 लाख बेघर, क्या फिर भड़केगा युद्ध?

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उस आखिरी पुल को भी नष्ट कर दिया गया, जो दक्षिणी लेबनान को बाकी देश से जोड़ता था। यह पुल लितानी नदी पर बना था और लोगों के लिए जीवनरेखा का काम करता था। अब हालात ऐसे हैं कि दक्षिणी इलाका लगभग कट चुका है। लोगों को खाने-पीने की दिक्कते हो रही हैं। दवाइयों की सप्लाई प्रभावित हो गई है, यहां तक कि हमलों की चपेट में अस्पताल भी नहीं बच सके हैं। इजराइल इस इलाके को एक तरह से 'बफर जोन' बनाने की बात कही है। जानकरी के लिए आपको बता दें बफर जोन, वह क्षेत्र होता है जो दो दुश्मन पक्षों के बीच बनाया जाता है, ताकि उनके बीच सीधा टकराव न हो और हमलों से दूरी बनी रहे।