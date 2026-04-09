परमाणु को लेकर ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार, युद्धविराम के बाद ईरान ने कर दी बड़ी खिलाफत

इस पर ईरान ने प्रतिक्रिया दी है। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि देश के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होगा।