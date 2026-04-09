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परमाणु को लेकर ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार, युद्धविराम के बाद ईरान ने कर दी बड़ी खिलाफत

ट्रंप ने युद्धविराम के बाद ईरान को बड़ा ऑफर दिया कि अमेरिका सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन पहले पूरा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोकना होगा। ईरान ने साफ इनकार कर दिया।

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भारत

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Mukul Kumar

Apr 09, 2026

Iran US War Update

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- AI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम के बाद ईरान को बड़ा ऑफर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले उसे अपना पूरा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोकना होगा।

इस पर ईरान ने प्रतिक्रिया दी है। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि देश के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होगा।

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संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

09 Apr 2026 03:46 pm

Hindi News / World / परमाणु को लेकर ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार, युद्धविराम के बाद ईरान ने कर दी बड़ी खिलाफत

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