इजरायल ने लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर किया कब्जा, युद्ध में अब तक 3,350 से ज्यादा मौतें

इजरायल और लेबनान के बीच दुश्मनी का इतिहास साल 1948 से पुराना है। लेकिन मौजूदा युद्ध की शुरुआत इसी साल 2 मार्च को हुई थी, जब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे थे। यह हमला अमेरिका और इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के ईरान पर किए गए हमले के ठीक दो दिन बाद हुआ था। लेबनान में अब तक 3,350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, दक्षिणी लेबनान और उसके आसपास कम से कम 25 इजरायली सैनिक, एक रक्षा ठेकेदार और उत्तरी इजरायल में दो नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मौतें हिजबुल्लाह के घातक ड्रोन्स की वजह से हुई हैं।