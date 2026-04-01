मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी, दमकल की तेजी से टला बड़ा हादसा



बताया गया कि शाम करीब 7:05 बजे आग लगने की पुष्टि हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह आग टर्मिनल-1 के 1बी सर्कल में मौजूद सीसीटीवी सर्वर रूम से शुरू हुई। अधिकारियों के अनुसार आग ग्राउंड फ्लोर तक सीमित रही और समय रहते इसे फैलने से रोक लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाए गए। साथ ही एयरपोर्ट के संचालन पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा।