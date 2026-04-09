प्री-मानसून हुआ तेज़: 10, 11 और 12 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के देश में दस्तक देने के बाद से कई राज्यों में जोरदार बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। 2025 में मानसून (Monsoon) का सीज़न काफी अच्छा रहा और इस दौरान देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। 2025 में मानसून के सीज़न के बाद भी बारिश का दौर थमा नहीं और जारी रहा। 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है और प्री-मानसून की दस्तक के बाद से तेज़ हुई बारिश से पूर्वानुमान सही होता दिख रहा है। देश में अब प्री-मानसून तेज़ हुआ है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 10, 11 और 12 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।