15,400 टन LPG लेकर खाड़ी से भारत पहुंचा एक और जहाज, 5 अप्रैल को पार किया था हॉर्मुज

भारत सरकार ने इस सुधार का फायदा उठाते हुए फर्टिलाइजर कारखानों को गैस की सप्लाई बढ़ा दी है। अब उन्हें उनके छह महीने के औसत इस्तेमाल का करीब 95 प्रतिशत गैस मिल सकेगी। पहले यह 5 प्रतिशत कम थी, अब बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे खाद बनाने वाले प्लांट्स को काफी मदद मिलेगी।