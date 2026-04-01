9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

15,400 टन LPG लेकर खाड़ी से भारत पहुंचा एक और जहाज, 5 अप्रैल को पार किया था हॉर्मुज

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच राहत की खबर है। खाड़ी से 15,400 टन एलपीजी लेकर भारतीय जहाज ‘ग्रीन आशा’ बुधवार को नवी मुंबई के JNPA बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 09, 2026

LPG लेकर खाड़ी से भारत पहुंचा एक और जहाज। (फोटो- IANS)

पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत के लिए एक अच्छी खबर है। खाड़ी से 15,400 टन एलपीजी गैस लादकर भारतीय झंडे वाला जहाज ‘ग्रीन आशा’ बुधवार को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया।

यह खेप ऐसे वक्त में आई है जब देश में घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर थोड़ी टेंशन बनी हुई थी। अब इसके आने से आम लोगों के सिलेंडर भरने में काफी आसानी होने वाली है।

दूसरा जहाज भी रास्ते में

जहाज 5 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की राह पकड़ा था। अब यह जेएनपीए के लिक्विड बर्थ पर लग गया है, जहां भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की टीम इसे हैंडल कर रही है।

दूसरा जहाज ‘ग्रीन सानवी’ भी 6 अप्रैल को हॉर्मुज पार कर चुका है और कुछ ही दिनों में भारत पहुंचने वाला है। साथ ही, स्थिति थोड़ी सामान्य होते ही एलएनजी की और खेपें भी आने की उम्मीद है।

फर्टिलाइजर प्लांट्स को मिली बड़ी राहत

भारत सरकार ने इस सुधार का फायदा उठाते हुए फर्टिलाइजर कारखानों को गैस की सप्लाई बढ़ा दी है। अब उन्हें उनके छह महीने के औसत इस्तेमाल का करीब 95 प्रतिशत गैस मिल सकेगी। पहले यह 5 प्रतिशत कम थी, अब बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे खाद बनाने वाले प्लांट्स को काफी मदद मिलेगी।

नाविकों की सुरक्षा पर पूरी नजर

पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर पूरे खाड़ी इलाके पर लगातार नजर रखी हुई है।

अच्छी बात यह है कि वहां मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भारतीय जहाज के साथ कोई घटना नहीं हुई।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की कंट्रोल रूम काफी सक्रिय है। अब तक इसने 5,647 कॉल्स और 12,043 ईमेल्स हैंडल कर लिए हैं। सिर्फ कल 166 कॉल्स और 317 ईमेल्स आए।

अब तक 1,803 से ज्यादा भारतीय नाविकों को खाड़ी के अलग-अलग हिस्सों से सुरक्षित घर वापस लाया जा चुका है। इनमें पिछले 24 घंटे में ही 49 नाविक शामिल हैं।

बंदरगाहों पर सब कुछ सामान्य

देश के सारे बड़े बंदरगाह बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के राज्य समुद्री बोर्डों ने भी बताया कि उनके यहां कामकाज पूरी तरह सुचारू है। कहीं कोई भीड़भाड़ या समस्या नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र के सभी लोगों के साथ मिलकर हम भारतीय नाविकों की देखभाल और समुद्री व्यापार को बिना किसी अड़चन के चलाने का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं।

ये भी पढ़ें

Lpg Gas Crisis: शादियों की खुशी में सिलेंडर का ग्रहण, हर विवाह में सबसे बड़ी टेंशन; 15 से 20 गैस सिलेंडर जुटाना चुनौती
उदयपुर
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

09 Apr 2026 07:22 pm

Hindi News / National News / 15,400 टन LPG लेकर खाड़ी से भारत पहुंचा एक और जहाज, 5 अप्रैल को पार किया था हॉर्मुज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम का बदला मिजाज़: 10, 11 और 12 अप्रैल को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान की मध्यस्थता का जश्न मनाए भारत…’ अमेरिका-ईरान युद्धविराम पर शशि थरूर का बड़ा बयान, की मोदी सरकार की तारीफ

Shashi Tharoor Statement on Pakistan
राष्ट्रीय

ईरान से तनाव के बीच भारत के लिए इजराइल का बड़ा बयान, कहा- इंडिया का साथ मिलने से हौसला बढ़ा

PM Narendra Modi with Benjamin Netanyahu
राष्ट्रीय

नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! TMC उम्मीदवार पवित्र कर पर चुनाव आयोग की FIR; क्या रद्द होगी उम्मीदवारी?

Pabitra Kar
राष्ट्रीय

‘1000 करोड़ में हुई हुमायूं कबीर-BJP की डील’, बंगाल चुनाव से पहले TMC का बड़ा आरोप, जारी की नई ऑडियो क्लिप

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.