बड़ी घटना टली: एयर इंडिया विमान का इंजन फेल, पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान लोकल स्टैंडबाय भी घोषित किया गया था। विमान में सवार सभी 47 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एयरलाइन ने खेद जताया है और उन्हें आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक विमान उपलब्ध कराया गया। नई फ्लाइट सुबह करीब 4:45 बजे रवाना हुई। एयर इंडिया ने दोहराया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।