पुडुचेरी में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड, असम और केरल में भी बंपर वोटिंग; जानें कहां कितना हुआ मतदान

Assembly Election 2026: असम, केरल और पुडुचेरी में गुरुवार को हुए विधानसभा चुनावों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच, ज्यादातर शांतिपूर्ण माहौल में ज़ोरदार वोटिंग हुई। कानून-व्यवस्था से जुड़ी सिर्फ़ इक्का-दुक्का घटनाएं ही सामने आईं। शाम 7 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा 89.08 प्रतिशत वोटिंग हुई, उसके बाद असम में 85.04 प्रतिशत और केरल में 77.38 प्रतिशत वोटिंग हुई। हालाँकि, चुनाव आयोग की तरफ़ से अभी अंतिम आँकड़े जारी नहीं किए गए हैं। कर्नाटक के बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, नागालैंड के कोरिडांग और त्रिपुरा के धर्मनगर में भी उपचुनाव हुए।