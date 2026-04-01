पुडुचेरी में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड, असम और केरल में भी बंपर वोटिंग; जानें कहां कितना हुआ मतदान

असम, केरल, पुडुचेरी में वोटिंग में भारी भीड़
Assembly Election 2026: असम, केरल और पुडुचेरी में गुरुवार को हुए विधानसभा चुनावों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच, ज्यादातर शांतिपूर्ण माहौल में ज़ोरदार वोटिंग हुई। कानून-व्यवस्था से जुड़ी सिर्फ़ इक्का-दुक्का घटनाएं ही सामने आईं। शाम 7 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा 89.08 प्रतिशत वोटिंग हुई, उसके बाद असम में 85.04 प्रतिशत और केरल में 77.38 प्रतिशत वोटिंग हुई। हालाँकि, चुनाव आयोग की तरफ़ से अभी अंतिम आँकड़े जारी नहीं किए गए हैं। कर्नाटक के बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, नागालैंड के कोरिडांग और त्रिपुरा के धर्मनगर में भी उपचुनाव हुए।
ये आंकड़े 2021 के चुनावी आँकड़ों को पहले ही पार कर चुके हैं। 2021 में पुडुचेरी में 83.42 प्रतिशत, असम में 82.42 प्रतिशत और केरल में लगभग 76 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि 2016 के मुकाबले 2021 में वोटिंग में थोड़ी गिरावट आई थी। गुरुवार को सुबह के समय ठीक-ठाक वोटिंग के बाद, दिन भर वोटिंग की रफ़्तार लगातार बढ़ती रही। राज्यों भर में कई बूथों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें दिव्यांग लोग भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए शामिल हुए।
अन्य जगहों के अलावा, केरल के एर्नाकुलम के कलामसेरी में HMT स्कूल पोलिंग स्टेशन पर एक नया शादीशुदा जोड़ा वोट डालने आया। इस बीच, एक अनोखा नज़ारा वायरल हो रहा है, जिसमें पुडुचेरी के राजभवन विधानसभा क्षेत्र में VOC सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रोबोट को वोटरों का स्वागत करते हुए देखा गया। यह सफेद रोबोट एक गलियारे में चलता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में फूलों की पंखुड़ियों से भरी एक ट्रे है। यह लोगों का अभिवादन करता है और उन्हें अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
गुरुवार के चुनाव में इस चरण में केरल की 140 सीटों, असम की 126 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग हुई। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। चुनाव अधिकारियों और राज्य सरकारों ने शहरी और दूरदराज के बूथों पर व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए जिनमें अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां शामिल थीं और आदर्श मतदान केंद्र बनाए।
मुख्य जोर बूथ कैप्चरिंग (मतदान केंद्र पर कब्ज़ा), डराने-धमकाने और मतदान केंद्रों के पास अवैध प्रचार को रोकने पर था। दिन भर में केवल कुछ इक्का-दुक्का गड़बड़ियों की ही खबरें आईं। ज्यादातर रिपोर्टों में अवैध सामग्री की नियमित ज़ब्ती, EVM में खराबी या कतारों में व्यवधान की शिकायतों का ज़िक्र था, जिन पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की; शाम तक कानून-व्यवस्था में किसी बड़ी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं आई।
चुनाव अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन और शिकायतों के त्वरित निवारण तंत्र पर ज़ोर दिया, जबकि विशेष टीमों ने असम के संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों और केरल के शहरी इलाकों पर नज़र रखी।
असम में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भारी मतदान हुआ, कई बूथों पर लंबी कतारें लगी थीं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला।
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