ईरान ने जारी किया हॉर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा, जहाजों को दी बारूदी सुरंगों से बचने की चेतावनी

IRGC Hormuz Map: अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के लिए युद्धविराम के बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायल ने ईरान के तेल रिफाइनरी पर हमला करने के बाद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की खबर सामने आई। इसी बीच ईरानी क्रांतिकारी गार्ड कोर (आईआरजीसी) होर्मुज को लेकर नया नक्शा जारी किया है। अब यह नक्शा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि जहाज को वहां से कैसे निकालना है। समुंद्र में बारूदी सुरंगों से बचने के लिए इस नए नक्शा की मदद लेनी पड़ेगी।