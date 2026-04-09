युद्ध विराम के बाद इजरायल ने तेल और नेचुरल गैस कंपनियों को जारी किया नया ऑर्डर, क्या कहा

इजरायल द्वारा 'एनर्जीअन' को उत्पादन शुरू करने की अनुमति देना ऊर्जा संकट के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल, करिश प्लेटफॉर्म इजरायल की घरेलू गैस मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसके दोबारा शुरू होने से इजरायल को महंगे कोयले और डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर ऊर्जा की कमी दूर होगी। वहीं, इजरायल से मिस्र को होने वाला गैस निर्यात बहाल होने से वहां के LNG संयंत्रों को भी मदद मिलेगी, जिससे अंततः वैश्विक आपूर्ति में सुधार होगा।