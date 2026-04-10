ईरान के साथ खड़ा चीन, लेकिन खाड़ी में फंसे 270 अरब डॉलर; अब क्या करेगा ड्रैगन?

China Middle East Investment: ईरान का बड़ा कूटनीतिक सहयोगी होने के बावजूद चीन अब पश्चिम एशिया में फंसा नजर आ रहा है। वजह है खाड़ी देशों में फैला उसका विशाल निवेश, जो अमेरिका-ईरान युद्ध से खतरे में पड़ गया है। दरअसल, कोरोना महामारी के बाद चीन ने मिडिल ईस्ट में तेजी से निवेश बढ़ाया। चीनी कंपनियों ने खाड़ी देशों में ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सेक्टर में बड़े मौके तलाशे। तेल से समृद्ध इन देशों को चीन ने सुरक्षित निवेश का विकल्प माना।