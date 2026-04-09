पश्चिम एशिया संकट से कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान, महंगाई और बेरोजगारी ने बढ़ाई मुसीबत

इतना ही नहीं पाकिस्तान में ऊर्जा क्षेत्र में भी संकट गहरा गया है। पश्चिम एशिया के हालात के चलते तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। पेट्रोल की कीमत बढ़कर करीब 458 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। एलएनजी की कीमतों में 38% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली दरों में भी भारी इजाफा हुआ है। इससे महंगाई और तेजी से बढ़ी है और लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है।