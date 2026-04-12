अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान की आई पहली प्रतिक्रिया, सीजफायर को लेकर कही ये बात

US Iran Talks Failure: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद चल रही बातचीत फेल हो गई है। दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान से युद्धविराम की समय सीमा को बढ़ाने की अपील की है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान माहौल में उतार-चढ़ाव रहा और मीटिंग के दौरान तनाव का स्तर कभी बढ़ा तो कभी घटा।