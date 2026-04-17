US-Iran War: ईरान के साथ कब खत्म होगा युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया जवाब

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म होने के संकेत दिए हो। इससे पहले 15 अप्रैल को भी उन्होंने कहा था कि यह युद्ध खत्म होने के बहुत करीब है। उन्होंने यह भी इशारा किया था कि ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। साथ ही, अगले हफ्ते खत्म हो रहे सीजफायर को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ सकती, जिससे किसी बड़े समझौते की उम्मीदें बढ़ गई हैं।