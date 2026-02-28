युवाओं को खतरा: देश में हर 7 में 1 स्ट्रोक का मरीज 45 से कम उम्र का

ब्रेन अटैक में समय पर इलाज न मिलना मौत की बड़ी वजह बन रहा है। केवल 20.1% मरीज ही 4.5 घंटे की अवधि में अस्पताल पहुंच सके, जबकि 37.8% मरीज 24 घंटे बाद पहुंचे। देर से पहुंचने के कारण मरीजों को इमरजेंसी इलाज नहीं मिल पाया। रिसर्च के अनुसार 60% मामलों में नस में खून का थक्का जमने वाला स्ट्रोक था। वहीं 34.2% मामलों में दिमाग की नस फटने से खून बहना पाया गया। ब्रेन अटैक के कारण अस्पताल में मृत्यु दर 13.9% रही, जो तीन महीने में बढ़कर 27.8% हो गई। वहीं 29.7% मरीज गंभीर रूप से अपंग हो गए। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि समय पर इलाज ही जान बचा सकता है। इसके अलावा हाई बीपी, डायबिटीज, तंबाकू सेवन पर लगाम लगाने से भी फायदे मिल सकते हैं।