प्यार के जूनून में नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम, 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर किया हंगामा

Bihar Bhojpur Tower High Voltage Drama: बिहार के भोजपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तपती धूप, करीब 200 फीट ऊंचा टावर और नीचे खड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि हकीकत थी। एक नाबालिग लड़की अपने प्रेम संबंध को लेकर इस कदर जुनूनी हो गई कि वह बीएसएनएल टावर पर चढ़ गई और घंटों तक वहीं बैठी रही। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।