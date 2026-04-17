सास-ससुर करते थे जेठानी के बच्चे से ज्यादा प्यार, जलन में महिला ने 4 साल के मासूम को पिलाया तेजाब

वर्तमान समय में पारिवारिक विवादों के कारण होने वाली आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। खासकर संयुक्त परिवारों में रिश्तों के बीच तनाव कई बार गंभीर रूप ले लेता है। इसी कड़ी में हैदराबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने कथित तौर पर जलन के चलते अपने ही परिवार के चार साल के बच्चे को तेजाब पिला दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला 9 अप्रैल का है जब आरोपी महिला ने अपनी जेठानी के बेटे को चॉकलेट का लालच देकर रसोई में बुलाया और उसे जूस के नाम पर तेजाब पिला दिया। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इस घटना के बाद बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
जांच में सामने आया कि आरोपी महिला अपने ससुराल में मिल रहे व्यवहार से असंतुष्ट थी। उसे यह महसूस होता था कि उसके सास-ससुर उसके बेटे की तुलना में जेठानी के बेटे को अधिक प्यार और ध्यान दे रहे हैं। इसी भावना ने धीरे-धीरे उसके मन में गुस्सा और ईर्ष्या पैदा कर दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार, हाल ही में बच्चे के दादा ने अपने पोते के नाम का टैटू बनवाया था, जिससे आरोपी और ज्यादा नाराज हो गई। यह घटना उसके मन में पहले से चल रही नाराजगी को और भड़का गई, जिसके बाद उसने यह खतरनाक कदम उठाया।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने बच्चे को पहले चॉकलेट देने का वादा किया और फिर उसे जूस पीने के लिए कहा। बच्चे ने बिना शक किए उसे पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने तेजाब कहां से लाया और क्या यह घटना पहले से योजनाबद्ध थी या नहीं। हालांकि बच्चे की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने समाज में गहरी चिंता पैदा कर दी है।
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