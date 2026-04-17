सास-ससुर करते थे जेठानी के बच्चे से ज्यादा प्यार, जलन में महिला ने 4 साल के मासूम को पिलाया तेजाब

वर्तमान समय में पारिवारिक विवादों के कारण होने वाली आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। खासकर संयुक्त परिवारों में रिश्तों के बीच तनाव कई बार गंभीर रूप ले लेता है। इसी कड़ी में हैदराबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने कथित तौर पर जलन के चलते अपने ही परिवार के चार साल के बच्चे को तेजाब पिला दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला 9 अप्रैल का है जब आरोपी महिला ने अपनी जेठानी के बेटे को चॉकलेट का लालच देकर रसोई में बुलाया और उसे जूस के नाम पर तेजाब पिला दिया। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इस घटना के बाद बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।