कजिन भाई-बहन के साथ अफेयर, लव मैरिज के 18 महीने बाद पत्नी ने दोनों के साथ मिलकर ली पति की जान

ओडिशा पुलिस की गाड़ी। (फोटो- X/@odisha_police)
ओडिशा के जाजपुर जिले में एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का विरोध करने पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यह मामला जाजपुर जिले का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार सप्लाई किए थे।
जानकारी के अनुसार यह घटना 6 अप्रैल की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सौम्य सागर सामल के रूप में हुई है। करीब 18 महीने पहले सौम्य की शादी सुभाश्री बेहरा उर्फ सीमा से हुई थी, जो कि लव मैरिज थी। सीमा शादी के समय एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और प्रीति प्रवा प्रियदर्शिनी खिलार नामक एक महीला के साथ वह रिलेशनशिप में थी। सीमा का प्रीति के घर अक्सर जाना-आना था और इसी दौरान उसकी मुलाकात मुख्य आरोपी और प्रीति के कजिन तपस कुमार खिलार से हुई। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए।
शादी के बाद भी सीमा ने कथित तौर पर प्रीति और तपस के साथ संबंध जारी रखे। वह अपने पति को बिना बताए अक्सर तपस के साथ अलग-अलग जगहों पर भी जाती थी। तपस के कहने पर प्रीति ने अपने पति सौम्य को तलाक देने की भी कोशिश की लेकिन सौम्य ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों में सौम्य को पता चला कि सीमा के प्रीति और तपस दोनों के साथ ही अवैध संबंध है। उसने इसका विरोध किया और तीनों से इस रिश्तें को खत्म करने के लिए कहा।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 4 मार्च को सौम्य की मुख्य आरोपी तपस के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी जिसके बाद तपस ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई। इसके बाद तपस ने सुंदरगढ़ जिले के रहे वाले सूरज सिंह (27) और अंकित ठाकुर (27) से एक देसी बंदूक की व्यवस्था की और उसे चलाने की ट्रेनिंग भी ली। यह बंदूक खरीदने के लिए प्रीति ने तपस को 49000 रुपये दिए थे। इसके बाद सीमा और प्रीति से मिली जानकारी के अनुसार तपस ने सौम्य का पीछा किया।
6 अप्रैल की रात जब सौम्य अपनी चिकन की दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था तभी तपस ने उस पर गोली चला दी। इसके बाद गंभीर हालत में सौम्य को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जाजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक यशप्रताप श्रीमल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी तपस और हथियार सप्लायर सूरज सिंह व अंकित ठाकुर को राउरकेला से पकड़ा गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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