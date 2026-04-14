कजिन भाई-बहन के साथ अफेयर, लव मैरिज के 18 महीने बाद पत्नी ने दोनों के साथ मिलकर ली पति की जान

6 अप्रैल की रात जब सौम्य अपनी चिकन की दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था तभी तपस ने उस पर गोली चला दी। इसके बाद गंभीर हालत में सौम्य को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जाजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक यशप्रताप श्रीमल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी तपस और हथियार सप्लायर सूरज सिंह व अंकित ठाकुर को राउरकेला से पकड़ा गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।